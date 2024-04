Polizeibeamte haben am Dienstag zwischen 12 und 13.20 Uhr in der Albersweilerer Hauptstraße bei einer Geschwindigkeitskontrolle 19 zu schnell fahrende Verkehrsteilnehmer erwischt. Das teilt die Polizei mit. Der schnellste Fahrer war bei geltendem Tempo 30 mit 53 Stundenkilometern unterwegs. Zu den Geschwindigkeitsverstößen hinzu kommen noch zwei Autofahrer, die nicht angeschnallt waren, so die Polizei weiter.