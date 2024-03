Am Donnerstag, 28. März, gegen 11.20 Uhr hat ein unbekannter Täter in einem Supermarkt im Horstring in Landau den Geldbeutel einer 76-jährigen Frau unbemerkt aus deren Jackentasche gestohlen. Die Schadenshöhe liegt laut Polizei bei etwa 300 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.