Landau. Die Landauer Linken-Stadtratsfraktion fordert, dass die Stadt in den Schulen sowie in Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit kostenlose Menstruationsartikel zur Verfügung stellt.

Menstruationsartikel wie Tampons und Binden sollen wie Toilettenpapier, Seife und Papiertücher zur Grundausstattung öffentlicher Toiletten zählen, findet Die Linke. Mit der Ausgabe von Menstruationsartikeln könne „ein Angebot geschaffen werden, um zum einen die finanzielle Mehrbelastung durch die Menstruation und mögliche Zugangsschwierigkeiten zu den entsprechenden Produkten zu verringern“, heißt es in dem unter anderem von Fraktionsvorsitzendem Tobias Schreiner gezeichneten Antrag. Die Periode sei gerade in der Pubertät oft unregelmäßig und setze überraschend ein – die Hygieneartikel seien oft nicht zur Hand, wenn sie benötigt werden. Die Artikel würden beispielsweise in Wiesbaden und Darmstadt kostenlos zur Verfügung gestellt.

Landauer IGS hat Spender aufgehängt

Beigeordneter Lukas Hartmann (Grüne) hatte bereits Mitte Oktober mitgeteilt, dass der Kauf von Spendern für Menstruationsartikeln wohl Teil der Haushaltsberatungen sein werde.

Die Integrierte Gesamtschule Landau hat bereits Anfang Oktober Tampon- und Bindenspender in den Damentoiletten aufgehängt. Das kostenlose Angebot hat für eine öffentliche Debatte gesorgt.