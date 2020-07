Der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) der Landauer Uni ruft für Donnerstag, 12 Uhr, auf dem Campus der Landauer Uni zu einer Kundgebung für das Studierendenwerk Vorderpfalz auf. Das Wissenschaftsministerium habe auf die Notlage des Werks bislang nur mit Passivität reagiert, schreibt der Asta in seinem Aufruf. Nach der ersten Entlassungswelle Anfang des Monats drohten weitere Menschen in der Studierendenförderung ihren Job zu verlieren – „während das Ministerium mit Gesprächsterminen vertröstet“. Das Studierendenwerk brauche aber jetzt Hilfe vom Land. Das Studierendenwerk hat wegen der ausgesetzten Präsenzpflicht der Studierenden an den Unis und Hochschulen einen drastischen Umsatzeinbruch zu beklagen.