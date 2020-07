Das Studierendenwerk Vorderpfalz leidet unter der Corona-Krise: Da die Präsenzpflicht für Studierende weggefallen ist, beklagt die Institution massive Umsatzverluste. Es werden nur noch 45 statt täglich 1200 Essen in den Mensen verkauft, in den Wohnheimen stehen 40 Prozent der Zimmer leer, sagt Sprecher Thomas Mosthaf. Die erste Folge: Die Verträge von 51 Mitarbeitern werden nach Ablauf des Sommersemesters nicht verlängert. Das Land habe auf einen Mitte Juni gesendeten Hilferuf bisher nicht reagiert. Stattdessen habe man die Erlaubnis erhalten, die Zimmer in den Wohnheimen Touristen anzubieten, um Umsätze zu machen, sagt Mosthaf.

Kritik von Verband Dehoga

Der auch für Hotels und Anbieter von Ferienwohnungen zuständige Verband Dehoga sieht dies kritisch. „Das darf und kann nicht sein“, sagt Gereon Haumann, der Geschäftsführer des rheinland-pfälzischen Dehoga. Auch Landaus Oberbürgermeister kritisiert die Idee als „schlechten Witz“.

Ministerium: „Sinnvolle Maßnahme“

Das zuständige Wissenschaftsministerium verweist darauf, dass die Studierendenwerke ihre Leistungen auch Dritten anbieten dürfen. Das ist im Gesetz und in den Satzungen der Studierendenwerke so verankert. Wohnheimzimmer zu vermieten könne „eine sinnvolle Maßnahme sein, um Leerstände zu vermeiden“.

