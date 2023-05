Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Junge Frauen waren verunsichert: Durchs Netz geisterten Berichte von Straftaten eines Spanners. Betroffen waren unter anderem die Frauentoiletten an der Uni. Nun hat die Landauer Kripo einen Verdächtigen ermittelt.

Die Unruhe war recht groß an der Landauer Uni: Mitte Dezember, so berichtet es Simone Mangold, Co-Vorsitzende des Landauer Allgemeinen Studierendenausschusses (Asta), war ein Unbekannter in eine Frauentoilette