Zur Erweiterung der Straßenbeleuchtung hat der Bornheimer Gemeinderat beschlossen, acht Solarleuchten zu erwerben. Die Anlagen sollen unter anderem im Bereich des Durchgangs zum Spielplatz in der Gartenstraße stehen. Die Kosten belaufen sich auf rund 18.270 Euro. Da die Leuchten nicht an das Stromnetz angeschlossen werden, obliegt deren Wartung und Unterhaltung nicht der Pfalzwerke in Ludwigshafen.