Die Fahrradbrücke an der Queich über die Maximilianstraße und die Bahngleise nach Queichheim wird errichtet. Das hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag mit den Stimmen von Grünen, CDU (bei einer Enthaltung), SPD, der Linken und der FDP entschieden. Das auch von Fußgängern nutzbare Bauwerk wird 420 Meter lang und soll 4,3 Millionen Euro kosten.