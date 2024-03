Flexline und Co: Die Landauer Stadtverwaltung lädt für Donnerstag, 21. März, 16 Uhr, ins Alte Kaufhaus zu einer Info-Veranstaltung mit Bürgermeister Lukas Hartmann zu Mobilität im Alter.

Wie die Verwaltung mitteilt, werden dort Fragen beantwortet wie „Wie komme ich am besten ohne eigenes Auto in die Landauer Innenstadt? Und wie genau funktioniert eigentlich das Rufbus-Angebot VRNflexline?“ Die 90-minütige Veranstaltung soll über den ÖPNV in der Südpfalzmetropole informieren. Ebenfalls bestehe die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Vor Ort sind neben Hartmann auch Ansprechpartner vom Verkehrsverbund Rhein-Neckar, der Queichtal Nahverkehrsgesellschaft und der Stadtverwaltung sowie die Beauftragte für ältere Menschen der Stadtverwaltung. In Landau sei Mobilität auch ohne eigenes Auto gut möglich, sagt Hartmann laut Mitteilung der Stadt. Vielen sei die Nutzung zu kompliziert, und dabei wolle er und die Mitarbeitenden helfen.