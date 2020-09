Früchte frisch vom Baum: Die Stadt gibt zwei Streuobstwiesen bei Arzheim und Wollmesheim zum Selbstpflücken frei. Schulklassen, Kitagruppen und alle, die die Früchte nicht gewerblich nutzen wollen, dürfen sich ohne Voranmeldung auf der Gemeindekuhweide in Wollmesheim in der Nähe des Sportplatzes oder auf der Streuobstwiese nördlich von Arzheim in der Gemarkung „Im Langen Böllmer“ bedienen, teilt die Stadt mit. Streuobstwiesen zählten zu den wertvollsten Biotopen. Zur ihrer nachhaltigen Nutzung gehöre auch das Verwerten der Früchte. Verlaufe das Projekt positiv, könnten weitere Obstbaumflächen freigegeben werden, sagt Umweltdezernent Lukas Hartmann. Die Abteilung Vermessung und Geoinformation des Stadtbauamts hat unter https://geoportal.landau.de/mediawiki/index.php/Obstbaumkarte die Bäume, ihre Art und die genaue Lage in eine Karte eingetragen.