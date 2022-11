Ein 72-jähriger Radfahrer ist am Mittwochmittag bei einem Unfall in der Staatsstraße in Edesheim verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, hatte eine 45-jährige Autofahrerin ihn übersehen, als sie dort einen Parkplatz verlassen wollte. Der Mann befuhr zwar einen Radweg, jedoch entgegen der Fahrtrichtung, er kam dementsprechend von rechts herangefahren. Der Mann stürzte und zog sich Verletzungen am Knie zu. Zur weiteren Versorgung kam er ins Krankenhaus. Der Senior hatte jedoch Glück im Unglück: Er war nämlich ohne Helm unterwegs. Gegen die Autofahrerin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet, den Radfahrer erwartet ein Bußgeldverfahren.