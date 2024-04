Die Altdorf-Con geht in die dritte Runde. Erstmals ist die Veranstaltung, zu der die Gemeindebücherei einlädt, an zwei Tagen. Es geht dabei um Rollen- und Brettspiele für Jugendliche und Erwachsene. Am Samstag, 13. April, geht der Spielspaß von 16 bis 22 Uhr in der Gäuhalle. Um Anmeldung für Spielrunden wird gebeten per E-Mail an gemeindebuecherei@altdorf-pfalz.de. Am Sonntag, 14. April, ist Familientag. Dann werden von 11 bis 18 Uhr Rollenspielrunden für Anfänger angeboten. An den Brettspieltischen werden ausgewählte Brettspiele präsentiert und erklärt. Ein Rahmenprogramm lädt außerdem zum Spielen und Verweilen ein. Darunter Mittelalter-Reenactment mit Freikämpfen und Bogenschießen, Wikingerschach, Malworkshop sowie Kinderschminken. Ein Vortrag zum Thema „Wissenschaft und Brettspiel“ ergänzt das Angebot. Der Eintritt ist frei. Infos gibt unter www.altdorf-Pfalz.de.