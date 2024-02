Der SPD-Ortsverband Albersweiler hat in seiner Mitgliederversammlung Andreas Gerdon als Kandidaten für das Amt des Ortsbürgermeisters gewählt. Ernst Spieß, der das Amt 30 Jahre inne hatte und sich tatkräftig für den Ort einsetzte, tritt bei der anstehenden Kommunalwahl am 9. Juni nicht mehr an. Andreas Gerdon ist 53 Jahre alt, Lehrer und ehrenamtlich in Albersweiler aktiv. In der Vergangenheit war es der Elternausschuss der Kita und der Vorsitz des Schulelternbeirats der Grundschule, aktuell ist er Vorsitzender des Kinder-und Jugendfördervereins sowie des SPD-Ortsvereins.