Landau. Der Jugendstaatssekretär David Profit und die Lotto-Stiftung ehrten am 8. November mit dem „Mach was! Preis“ erstmals Freiwilligendienstleistende für besonderes Engagement. Die Preisträger erhielten jeweils 1000 Euro. Unter ihnen war auch ein Landauer.

Ali Alhammoud initiierte während seines „Bundesfreiwilligendienstes über 27 Jahre“ im Jugendwerk St. Josef in Landau ein interreligiöses Fastenbrechen, an dem 350 Menschen unterschiedlicher Religionen teilnahmen. Alhammoud erhielt dafür den Sonderpreis „Integration“ des Ministeriums für Familie, Frauen, Kultur und Integration. Vier weitere Freiwilligendienstleistende aus Trier, Koblenz, Mainz und Wiltingen wurden geehrt. Wie Frank Zwanziger, der Geschäftsführer der Lotto-Rheinland-Pfalz-Stiftung bestätigte, soll der Preis alle zwei Jahre verliehen werden. „Er ist eine kleine öffentliche Anerkennung für das, was da eher im Verborgenen geleistet wird“, sagt er.