Die Suche nach einem neuen Pächter für den Kiosk des Freibads im Plub war erfolgreich und schnell abgeschlossen. Der neue Pächter ist kein Unbekannter.

Manuel Heinsdorf aus Eppenbrunn, bereits bekannt in der Gastroszene durch das Eiscafé Felder, wird ab dem Sommer 2024 die Verpflegung der Badegäste übernehmen. „Wir sind froh, mit Herrn Heinsdorf sehr kurzfristig einen Nachfolger aus der Region für unseren Kiosk gefunden zu haben. Damit öffnet unsere Freibad-Gastronomie ohne spürbare Pause, nur unter neuer Leitung, pünktlich zum Start der Sommersaison mit Öffnung des Freibades am 3. Juni“, freut sich Stadtwerke-Geschäftsführer Christoph Dörr. Heinsdorf habe seinen Pachtvertrag bereits unterschrieben, teilen die Stadtwerke mit. Der Vertrag tritt zum 15. Mai in Kraft.

Das kulinarische Angebot umfasst klassische Freibad-Snacks wie Pommes, Bratwurst und Frikadellen sowie eine Auswahl an frischem, selbst gemachtem Eis. Eine Neuerung im Pachtvertrag gibt Heinsdorf die Möglichkeit, den Kiosk auch nach der Sommersaison zu betreiben. Für diese Option können Bad und Kiosk räumlich getrennt werden, wodurch der Zugang zum Kiosk von der Straße Am Kiesweg aus möglich wäre. Ob diese Option genutzt wird, entscheidet sich nach dem ersten Sommergeschäft.

Öffnungszeiten

Der Kiosk hat in der Freibad-Saison außerhalb der Sommerferien montags bis freitags von 12 bis 18.30 Uhr und an Wochenenden sowie Feiertagen von 10 bis 18.30 Uhr geöffnet. In den Sommerferien ist der Kiosk täglich von 10 bis 18.30 Uhr geöffnet. Das Bad öffnet im Juni als Kombibad (Hallenbad und Freibad), wechselt im Juli und August zu reiner Freibadnutzung wegen Bauarbeiten am Hallenbad und kehrt Anfang September zum Kombi-Betrieb zurück. Wetterbedingte Änderungen der Öffnungszeiten auf der Plub-Website angekündigt.