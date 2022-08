Ein 56-jähriger Herxheimer soll seine 82-jährige Mutter am Samstag gegen 16.30 Uhr in der Unteren Hauptstraße in Herxheim getötet haben. Das teilen das Polizeipräsidium Rheinpfalz und die Landauer Staatsanwaltschaft gemeinsam mit. Der Sohn habe im „psychischem Ausnahmezustand“ gehandelt und sich widerstandslos festnehmen lassen. Er befinde sich nun in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung. Zu den näheren Umständen konnte ein Sprecher des Präsidiums auf Nachfrage keine weiteren Informationen mitteilen. Die Hintergründe zum Tatgeschehen sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.