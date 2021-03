Mehr als 50 vermittelte ehrenamtliche Fahrten für Senioren aus der Stadt Landau und dem Kreis SÜW: Das ist die bisherige Bilanz der Koordinierungsstelle für Fahrten zu den Landes-Impfzentren in Landau, Neustadt und Wörth. „Die Senioren sind sehr dankbar für dieses Angebot“, resümieren Landrat Dietmar Seefeldt und Oberbürgermeister Thomas Hirsch. Das Angebot werde Senioren, die einen Impftermin, aber keine Fahrmöglichkeit haben, weiterhin zur Verfügung stehen. Die Koordinierungsstelle vermittelt die Senioren an Helfer, die individuelle und kostenlose Transporte übernehmen. Die Senioren müssen mobil sein; Kranken-, Rollstuhl- und Liegendtransporte sind nicht möglich. Die Verwaltungschefs danken den vielen ehrenamtlichen Helfern: „Diese Unterstützung zeigt einmal mehr die große Solidarität und Hilfsbereitschaft in unserer Region.“

Privatleute und Initiativen, die sich vorstellen können, Fahrdienste für ältere Personen zu übernehmen, können sich bei der Koordinierungsstelle melden. Diese ist beim Persönlichen Referenten des Landrats, Heiko Pabst, angesiedelt und wird von der Stadtverwaltung unterstützt. Die Koordinierungsstelle ist montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter Telefon 06341 940 444 zu erreichen.