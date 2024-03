Bei der Fußballbegegnung Landau-Südwest gegen die Spielvereinigung Bad Bergzabern II in der D-Klasse Südpfalz West ist es am Sonntag, 24. März, dem 22. Spieltag, zu Streitigkeiten gekommen. Der Schiedsrichter hat das um 15 Uhr angepfiffene Spiel abgebrochen. Dies bestätigt die Polizei auf Anfrage. Nach ihren Angaben kam es nach der Ausgabe einer roten Karte zu Streitigkeiten. Ein 18-Jähriger, vermutlich ein Spieler, sei auf den Schiedsrichter zugegangen, aber von seinen Mitspielern zurückgehalten worden. Aufgrund einer befürchteten Eskalation wurde das Spiel abgebrochen und die Polizei hinzugezogen. Zuletzt hatte es im November Ausschreitungen nach einer Begegnung zwischen TuS Wollmesheim und SG Klingenmünster-Göcklingen-Eschbach gegeben, wobei sogar ein Messer im Spiel gewesen sein soll. Mitte November war ein Spiel des SC Ramberg gegen den SV Landau Süd eskaliert. Dabei soll der Hund eines Zuschauers durch den Tritt eines Spielers verletzt worden sein. So weit war es jetzt nicht gekommen. Laut Polizei hat es keine strafrechtlich relevanten Handlungen gegeben. Der Schiedsrichter war ein Polizist in der Freizeit.