Die Anmeldefristen für die Landtagswahl am 14. März sind abgelaufen. Die Wahlausschüsse haben am 67. Tag vor der Wahl die eingetreichten Wahlvorschläge geprüft. Im Wahlkreis 49, Südliche Weinstraße (Verbandsgemeinden Annweiler, Bad Bergzabern, Herxheim und Landau-Land sowie die Verbandsgemeinde Kandel) sieben Parteien zugelassen: SPD (Direktkandidat: Alexander Schweitzer), CDU (Thomas Weiner), AfD (Martin Louis Schmidt), FDP (Heiko Karl Drieß), Grüne (Britta Horn), Die Linke (Lena Sophie Stapf) und Die Partei (Angelina Schüller). Im Wahlkreis 50 Landau (Landau und die Verbandsgemeinden Edenkoben und Maikammer) treten an: SPD (Direktkandidat: Florian Maier), CDU (Peter Lerch), AfD (Norbert Herrmann), FDP (kein Direktkandidat), Bündnis 90/Grüne (Lea Heidbreder), Die Linke (Daniel Emmerich), Freie Wähler (Bernd Ließfeld) und Klimaliste RLP (Kaycee Hesse).