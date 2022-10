Der Verkauf des Adventskalenders des Round Table 64 Südpfalz beginnt am Samstag, 29. Oktober. Die Mischung aus vorweihnachtlichem Kunstwerk und attraktiver Verlosung dank der 73 Sponsoren ist mittlerweile eine Erfolgsgeschichte. Die 16. Auflage des Kalenders ziert wie jedes Jahr ein vom Künstler Xaver Mayer gestaltetes Motiv. Ebenfalls aus seiner Feder stammt die weihnachtliche Geschichte, die sich hinter den 24 Türchen verbirgt.

Der Kalender ist auch ein Glückslos. Jedes der 5000 Exemplare hat eine Nummer und dient als Los für einen der fast 500 Preise im Wert von knapp 19.000 Euro. Der Verkaufserlös geht an gemeinnützige Vereine und Institutionen in der Region, deren Arbeit der Club seit vielen Jahren begleitet, informiert der Präsident des RT 64 Südpfalz, Thomas Raff. Mit 24.000 Euro Erlös markiert die Aktion 2021 einen Rekord. Laut Johannes Mayer, Vorsitzender des Fördervereins Round Table Südpfalz, wurden seit Beginn des Projekts fast 200.000 Euro ausgeschüttet.

Xaver Mayer, Fördervereinsvorsitzender Johannes Mayer und RT-Präsident Thomas Raff (von links) mit dem neuen Kalender. Foto: Feierabend

Künstler signiert

Der Verkauf des Kalenders startet am Samstag um 9 Uhr vor der Sparkasse auf dem Rathausplatz in Landau. Bis 26. November wird der Kalender dort jeden Samstag angeboten, sollten sie nicht vorher ausverkauft sein. Am 5. November ist auch der Künstler vor Ort und signiert. Die Kalender sind in Landau auch bei den Buchhandlungen Thalia und Trotzkopp, der Metzgerei Stephan Weisbrod, bei M66 und „Der Brillenmacher“, bei Benny’s Fitnessworld und der Praxis „Soleil de Vie“, bei der VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau und in Bellheim bei der Reichling Haustechnik GmbH erhältlich.