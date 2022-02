Der Radiosender Rockland wird wohl bald wieder über das klassische UKW-Radio in Landau empfangbar sein. Das bestätigt Rockland-Geschäftsführer Steffen Müller auf Anfrage der RHEINPFALZ. Der Sender habe Versorgungsbedarf für Landau angemeldet, die Bundesnetzagentur suche derzeit nach einer geeigneten Frequenz. Mit einer Zuteilung vor Ende Mai sei aber nicht zu rechnen. Rockland ist seit drei Jahren digital über DAB+ zu empfangen. Mit einer UKW-Frequenz könne Rockland auch lokale Inhalte, beispielsweise Nachrichten, verbreiten. Der Sender hatte bis 2008 bereits eine Frequenz in Landau, die im Zuge einer „medienpolitischen Neuordnung“ an Antenne Landau vergeben wurde, berichtet Müller weiter.