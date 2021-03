Ein 60-jähriger Radfahrer ist am Sonntag mit einem parkenden Auto zusammengestoßen. Gegen 11 Uhr befuhr der Mann die Niedergasse in Niederotterbach in Richtung Vollmersweiler. Weil er auf den Boden schaute, konnte er einem geparkten Pkw nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Wie die Polizei mitteilt, prallte der Radfahrer gegen die linke hintere Fahrzeugecke und stürzte auf die Straße. Der Gestürzte begab sich zunächst auf den Nachhauseweg, musste aber anschließend aufgrund seiner Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird zusammen auf 1000 Euro geschätzt.