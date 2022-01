Ein 35-jähriger E-Roller Fahrer, ein 21-jähriger Autofahrer und eine 29-jährige E-Scooter Fahrerin mussten am Donnerstag ihre Fahrten beenden, weil sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Der 35-jährige E-Roller Fahrer wurde um 7.35 Uhr in Landau kontrolliert, als er seine siebenjährige Tochter mit dem Roller zur Schule fuhr. Die Beamten stellten Auffälligkeiten fest, ein Drogenvortest reagierte auf verschiedene Betäubungsmittel positiv. Gegen 12 Uhr wurde ein 21-jähriger Autofahrer im Südring in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auch er zeigte Auffälligkeiten, sein Drogenvortest verlief ebenfalls positiv auf verschiedene Betäubungsmittel. Zuletzt wurde gegen 19.30 Uhr eine 29-jährige E-Scooter Fahrerin in der Ostbahnstraße kontrolliert. Sie gestand, am Vortag Marihuana konsumiert zu haben. Außerdem hatte sie an ihrem Scooter kein Versicherungskennzeichen und war eine Woche zuvor bereits wegen einer Trunkenheitsfahrt mit dem E-Scooter aufgefallen.