Einen Ermittlungserfolg verbuchte die Wormser Polizei am Wochenende. Nachdem es in den letzten Wochen in einer Lidl-Filiale im südpfälzischen Pleisweiler (Kreis Südliche Weinstraße) zu Diebstählen in Höhe von mehreren Tausend Euro gekommen war, sind zwei Männer ins Visier der Ermittler geraten. Als die Männer bei einer Warenanlieferung wieder zugriffen, schlug die Polizei Bad Bergzabern zu. Am Wochenende nun sind auf Geheiß der Staatsanwalt Landau die Wohnungen der Beschuldigten durchsucht worden, wie es in einer Mitteilung der Polizei Worms vom Sonntag heißt.

Original verpackt

Einer der Beschuldigten wohnt in Worms. Dort stand am Sonntag um 4.30 Uhr die Polizei vor der Tür. Die Beamten trauten ihren Augen kaum, als sie in der Zwei-Zimmer-Wohnung des Mannes und seiner Frau sowie in einem Kellerraum Diebesgut im Wert von mehreren Tausend Euro fanden, das größtenteils noch original verpackt ist. Außerdem stellten die Beamten in der Wohnung knapp 40.000 Euro Bargeld sicher. Gegen die Frau und die beiden Männer wird ein Strafverfahren wegen schweren Bandendiebstahls eingeleitet.