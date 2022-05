Wegen der anhaltend guten Wetterlage lockt das Wellbachtal viele Motorradfahrer an, weshalb die Polizei Annweiler am Donnerstag erneut die Biker ins Visier genommen hat. Bei einer Kontrolle in Höhe des Parkplatzes „Langenbächel“ wurden 26 Fahrer und deren Motorräder kontrolliert. Hierbei ergaben sich laut Polizei fünf technische Mängel und Fristenüberschreitungen sowie eine Tüv-Überschreitung.