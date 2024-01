Wer sich für ein Vier-Monats- oder ein Jahresticket für eines der Landauer Parkquartiere entscheidet, muss für den Kauf keinen Termin im Bürgerbüro mehr vereinbaren. Stattdessen sind die Dauerparktickets ab sofort auch online bestellbar.

Man habe so die Möglichkeit, alle Tickets entweder über das Handyparken oder bei den Vier-Monats- und Jahrestickets über die städtische Internetseite digital zu kaufen, so Bürgermeister Lukas Hartmann in einer Mitteilung. Das erspare den Menschen zukünftig einen Gang ins Rathaus. Die Dauertickets werden für einen Aufpreis von 85 Cent nach Hause geschickt.

In den Parkquartieren Nord, Nordost, Ost, West und Süd gelten die gleichen Tarife. Dort kostet das Jahresticket 180 Euro, das Vier-Monatsticket ist für 72 Euro erhältlich. Monatstickets gibt es für 18 Euro, Wochentickets für 9 Euro und Tagestickets für 3 Euro. Je Stunde kostet das Parken 1,20 Euro, 5 Minuten kosten 10 Cent. Für das Parkquartier „Alter Meßplatz“ liegen die Preise bei 1,50 Euro pro Stunde, 3 Euro pro Tag, 25 Euro im Monat, 100 Euro für vier Monate und 250 Euro im Jahr. Im Parkquartier Innenstadt kostet das Parken pro Stunde 1,50 Euro, pro Tag 4 Euro, pro Monat 30 Euro, für vier Monate 120 Euro und für das ganze Jahr 300 Euro. Beim Kauf müssen Zeitraum, Parkquartier und Fahrzeugkennzeichen angegeben werden.

Hier kostet Parken jetzt Geld

Ab 1. Februar werden Teile der Parkquartiere Nordost und West kostenpflichtig: im Quartier Nordost das Bachviertel mit Wieslauterstraße, Erlenbachstraße, Klingbachstraße und Kaiserbachstraße, die Horststraße westlich der Brücke, der Parkplatz in der Horstschanze unter der Horstbrücke und der Teil der Neustadter Straße südlich der Zeppelinstraße. Im Quartier West die Luitpoldstraße, Teile der Eichbornstraße, die Löhlstraße, die Friesenstraße, die Jahnstraße und der Prießnitzweg. Ausgenommen im Parkquartier West ist der Kurzzeitparkplatz am Stadion, bis der Platz erneuert wird.

Info

Vier-Monats- und Jahrestickets sind ab sofort online unter www.landau.de/parken oder nach Terminvereinbarung im Bürgerbüro erhältlich. Monatstickets sind exklusiv über das Handyparken buchbar, Wochen- und Tagestickets sowie Kurzzeittickets sind am Parkscheinautomat oder auch per Handyparken zu lösen.