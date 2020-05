Derzeit fragen sich ortsunkundige Besucher des Herxheimer Ortsbezirks, wie denn dieses schöne Örtchen wohl heißen mag, durch das sie da gerade fahren. Denn das in Deutschland obligatorische gelbe Schild mit der Ortsbezeichnung fehlt. Und das schon seit der Hexennacht. In dieser Nacht wurden in mehreren Orten der Südpfalz Schilder abgeschraubt und in Nachbargemeinden wieder angeschraubt. So auch in Hayna. Die Haynaer wohnten plötzlich in Hatzenbühl. Das Hatzenbühler Ortsschild wurde inzwischen abgeholt, das Haynaer ist immer noch verschwunden. „Sollte irgendjemand wissen, wo sich unser Ortsschild befindet, dann soll er sich bitte bei unserem Bauhof melden“, sagt Haynas Ortsvorsteher Markus Dudenhöffer. Ansonsten muss ein neues Ortsschild angefertigt werden. Schließlich haben die Ortstafeln eine nicht unerhebliche Bedeutung, kündigen sie doch nicht nur die Ortsnamen an, sondern auch den Beginn der Ortschaft und somit das automatische Absenken der Geschwindigkeit auf in der Regel 50 Stundenkilometer. „Wir haben wegen der Verkehrssicherheit ein Tempo-50-Schild am Schildermast anbringen müssen“, erläutert Dudenhöffer. Und das soll natürlich keine Dauerlösung sein.