Wegen Sanierungsarbeiten an einer Stützmauer ist die Ortsdurchfahrt Leinsweiler (L508, Weinstraße) ab Montag, 24. April, 9 Uhr, bis voraussichtlich Freitag, 2. Juni, 18 Uhr, im Bereich der Einmündung Sonnenbergstraße bis Weinstraße 17 vollständig gesperrt. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer mit. Die Umleitung erfolgt im Norden auf die B10 bei Birkweiler über Annweiler auf die B48 über Waldhambach und Eschbach. In südlicher Richtung wird der Verkehr über die B48 in Richtung Waldhambach, Waldrohrbach auf die B10 über Annweiler geleitet. Fußgänger können den Baustellenbereich jederzeit passieren. An der Mauer werden laut LBM Betonsanierungs- und Abdichtungsarbeiten durchgeführt; zudem werden Sandsteine im Mauerwerk ersetzt und die Mauer partiell neu verfugt. Abschließend erhält die Wand ein neues Geländer.