„Zu viel Weihrauch schwärzt den schönsten Heiligen.“ Mit dieser alten Messdienerweisheit hat Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) am Sonntag in der Festhalle darum gebeten, bei seiner Verabschiedung nicht zu viele Reden zu halten.

Ohne Krawatte, so entspannt und so viele Gäste umarmend und auf die Schultern klopfend hat man Hirsch in den vergangenen Jahren selten oder nie gesehen. Ganz ohne Weihrauch ging es aber