Der „Festungsstadt Landau“ ist die dritte Folge der Stadtkalender-Reihe gewidmet, die vom Knecht-Verlag gemeinsam mit den Institutionen der Stadt und den städtischen Vereinen erarbeitet wird. Die Entdeckungstour entlang der heute noch sichtbaren Teile des Vaubanschen Festungswerks öffnet Monat für Monat neue Blickachsen in schwer zugängliche Winkel oder auf leicht zu übersehende Stellen im geschäftigen Alltagstreiben. In den Fokus rücken die Schleusenhauspassage und die Gemäuer im Fort, manche Brücke über die raffiniert kanalisierte Queich, Schleusen und Bastionen. Den Fotografien von den beiden RHEINPFALZ-Fotografen Bjørn Iversen und Paul van Schie sowie von Miriam Bader-Gassner, Thomas Engelberg, Jörg Seitz und Markus Knecht hat Denkmalpfleger Jörg Seitz informative Texte zugeordnet, die den Bogen von der Bauzeit ab 1688 bis heute spannen. Auch die wichtigsten Stadtereignisse sind in dem von Klemens Kluge gestalteten Kalendarium notiert. Für 15 Euro liegt der Kalender im Buchhandel und beim Knecht-Verlag bereit.