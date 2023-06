In Nußdorf gibt es einen neuen Mobilfunkmasten. Wie der Telekommunikationsanbieter O 2 Telefonica mitteilt, ist der 5G-Standort in Betrieb genommen worden. Dadurch können Kunden des Anbieters, vorausgesetzt sie haben ein 5G-fähiges Smartphone mit entsprechendem Tarif, fortan schneller im Internet surfen. Im Zuge der Ausbauoffensive, bei der nach eigenen Angaben jährlich mehr als eine Milliarde Euro investiert wird, werden in der Region weitere Standorte folgen, so O 2 .