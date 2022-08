Es ist eine Erleichterung für Fußgänger: Die Landauer Stadtverwaltung hat auf der Wollmesheimer Straße/L509 auf Höhe Berwartsteinstraße eine Querungshilfe gebaut. So sollen es Fußgänger leichter und sicherer auf die andere Straßenseite schaffen, sagt Ralf Bernhard, Leiter der Abteilung Mobilität im Stadtbauamt. Die Kosten liegen bei rund 4500 Euro. Im Zuge des geplanten Umbaus sollen noch bis zu sieben weitere Querungshilfen auf der Straße entstehen. Die Stadtverwaltung hält sich auch die Möglichkeit offen, an Stellen, an denen es erforderlich ist, Fußgängerampeln zu errichten. Die Straße soll auch wegen des geplanten neuen Wohngebiets im Landauer Südwesten umgebaut werden. Dabei soll die Verkehrsfläche für Autos zugunsten von Radfahrern und Fußgängern verringert werden.