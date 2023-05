Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Mit der Kirche ums Dorf“ – so beschreibt ein Verkehrsteilnehmer, wie er seit ein paar Tagen zum Arbeitsplatz kommt: nur noch auf Umwegen. Schuld daran sind die neuen Einbahnstraßen in Landau, die eigentlich den Verkehr beruhigen sollen. In der Praxis klappt das noch nicht.

Noch hat es keine Unfälle gegeben, aber die Verunsicherung durch die neue Einbahnstraßenregelung