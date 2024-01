Bei einem Raubüberfall Samstagnacht ist ein 16-Jähriger in Godramstein leicht verletzt worden. Laut Polizei hatte sich der Jugendliche über die App TikTok mit einem ihm vage bekannten Mann zu einer Aussprache beim Edeka-Markt verabredet. Vor Ort wurde er unvermittelt von einer Gruppe Männer geschlagen, seines E-Scooters beraubt und verfolgt. Der Jugendliche konnte letztlich flüchten und wurde von einem bislang unbekannten Autofahrer nach Hause gefahren. Beim Angriff erlitt er Schmerzen am Kiefer sowie einen Kratzer am Finger. Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Landau unter 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.