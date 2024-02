Mehr Verkehrssicherheit für Anwohnende, den Fuß- und den Radverkehr: Das will die Stadt Landau erreichen. Dafür setzt sie nun weitere Schritte der Verkehrsquartierskonzepte Landau-Süd und Queichheim um, wie die Verwaltung mitteilt.

Ab diesem Freitag, 23. Februar, gelten im Quartier Landau-Süd neue Einbahnstraßenregelungen. Ab demselben Tag greifen auch die Änderungen des Verkehrsquartierskonzepts Queichheim mit verkehrsberuhigenden und verkehrslenkenden Maßnahmen – etwa in der Schneiderstraße und in der Straße Zum Queichanger. In Queichheim soll der motorisierte Durchgangsverkehr auf die Verbindungsspange zwischen Queichheim beziehungsweise der Autobahn und dem Horstring umgelenkt werden. Denn: Das Stadtdorf sei durch seine Lage zwischen Kernstadt und A65 teilweise stark von Durchgangsverkehr belastet, heißt es.

Ab dem 23. Februar werden die Schneider- und die Brandenburger Straße teilweise mit einem Einfahrtsverbot und einer „Anliegende frei“-Regelung ausgewiesen. An der Kreuzung Horststraße/Horstring/Brandenburger Straße wird die von Norden kommende Geradeausspur auf Radfahrerinnen und Radfahrer begrenzt. Der Autoverkehr kann aus Norden kommend weiter nach Osten und Westen abbiegen und aus diesen beiden Richtungen kommend in die Brandenburger Straße einbiegen, informiert Stadtsprecherin Sandra Diehl.

Abbiegen nur noch nach links und rechts

An der Kreuzung Johannes-Kopp-Straße/Queichheimer Hauptstraße/Schneiderstraße darf der Autoverkehr, der aus der Johannes-Kopp-Straße kommt, nur noch nach rechts oder links in die Queichheimer Hauptstraße abbiegen.

Vom Durchgangsverkehr entlastet werden soll auch die Straße Zum Queichanger. Hier errichtet die Stadt eine Einbahnstraße für den Autoverkehr zwischen Queichheimer Hauptstraße und Finkenstraße. Das ermöglicht auch die Freigabe für den gegenläufigen Radverkehr in den Straßen Alte Hintergasse und Woogstraße, um eine durchgängige Ost-West-Fahrradverbindung abseits der Hauptstraße im Queichheimer Norden zu schaffen.

Alle Maßnahmen, die in der Südstadt und in Queichheim nun in die Umsetzung gehen, seien mit den Anwohnenden, den Schulen und anderen Einrichtungen abgestimmt.