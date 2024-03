Ein 35-Jähriger hat sich am Sonntag gegen 16 Uhr bei einem Sturz von seinem Yamaha-Motorrad auf der B48 im Wellbachtal von der B10 kommend Richtung Johanniskreuz verletzt. Wie die Polizei mitteilt, schätzte der Mann in einer Rechtskurve wohl den Radius falsch ein und verlor die Kontrolle über sein Motorrad. Er trug leichte Verletzungen davon und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden liegt laut Polizei bei rund 500 Euro.