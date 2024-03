Der CDU-Ortsverband Godramstein hat gleich mehrere Personalentscheidungen getroffen. Zunächst einmal, so teilt es die Partei mit, tritt der amtierende Ortsvorsteher Michael Schreiner bei der Kommunalwahl am 9. Juni für eine weitere Amtszeit an. Er führt auch die Wahlliste für den Ortsbeirat an. Auf den Plätzen zwei bis zehn folgen Nico Keßler (auch Kandidat Stadtrat), Yvette Pagel (Stadtrat), Dirk Wollenschläger (Stadtrat), Klaus Nohr, Miriam Christmann, Cyrus Bakhtari, Rolf Lüchow (Stadtrat), Matthias Grünwald und Frank Bernhardt (Stadtrat). Auch der Vorstand des Ortsverbandes wurde neu gewählt.

Der Vorstand

Vorsitzender: Nico Keßler; Stellvertreter: Klaus Nohr, Cyrus Bakhtari; Schatzmeisterin: Miriam Christmann; Schriftführer: Rolf Lüchow; Beisitzer: Markus Stentz, Dirk Wollenschläger, Frank Bernhardt; Mitgliedsbeauftragter: Yvette Pagel.