„Hinterm Horizont geht’s weiter“ – unter diesem Motto stehen zwei Konzertabende mit den Chören des MGV Eintracht Ingenheim am Samstag um 20 Uhr und am Sonntag um 19 Uhr im Bürgerhaus Billigheim-Ingenheim. Der Einlass ist jeweils eine Stunde vor Beginn. Der Männerchor singt neben zeitgenössischen Titeln von Udo Jürgens und Karl Jenkins auch klassische und traditionelle Männerchorliteratur. Der Adhoc-Chor hat moderne Stücke von Sarah Connor und Oliver Gies ebenso im Repertoire wie ruhige und getragene Lieder. Und natürlich darf auch der titelgebende Song von Altrocker Udo Lindenberg nicht fehlen. Begleitet werden die Chöre am Klavier von Clemens Kuhn. Eintrittskarten für zwölf Euro gibt es bei Andreas Schaurer (Telefon 06349 9180266) und Christel Haag (Telefon 06349 6874), auch an der Abendkasse werden Karten erhältlich sein. Mehr Infos unter www.mgv-ingenheim.de.