Nach zwei Jahren Pause startet am Sonntag der Böchinger Herbst, der durch den örtlichen Verein „Leben im Dorf“ organisiert wird und unter dem Motto „Neuer Wein und mehr“ steht. Zehn Vereine und Winzer richten an fünf Tagen die Veranstaltung auf dem Dorfplatz aus. Im Fokus stehen in diesem Jahr der Kürbis und der Honig. An allen Veranstaltungstagen gibt es kulinarische Angebote. Den Ausschank übernehmen die örtlichen Winzer. Zur offiziellen Eröffnung um 14 Uhr ist die Weinprinzessin der Verbandsgemeinde Landau-Land, Paula I. aus Leinsweiler, zu Gast. Die Gäste sind zu einem Rundgang durch Böchingen eingeladen. Auf Wunsch wird auch ein Ortsrundgang mit Führung oder eine Museumsführung angeboten. Anmeldung für Gruppen ab fünf Personen sind unter 06341 63415 möglich. Alle weitere Veranstaltungen gibt es unter landauland.suedlicheweinstrasse.de.