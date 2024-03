Am Pamina-Schulzentrum in Herxheim ist es schon gute Tradition, dass dort die Pfälzer Meisterschaft der Formel M ausgetragen wird. Dabei treten Fahrzeuge mit Mausefallenantrieb gegeneinander an. Diesmal war es schon die 18. Auflage, wie Organisator Joachim Kießling mitteilt.

„Das Rennen hatte die mit Abstand zahlreichste Beteiligung seit vielen Jahren“, sagt er. 36 Fahrzeuge wurden angemeldet und fuhren drei Wertungsläufe, von denen der jeweils beste gewertet wurde. Erstmals seien neben Schülern aus Landau und Herxheim auch Schülerinnen und Schüler des Rudi-Stephan-Gymnasiums aus Worms am Start gewesen.

Besucht wurde die Veranstaltung auch von mehreren Eltern der Startenden sowie von einigen ehemaligen Startern. Sie waren zum „Abschiedsrennen“ gekommen, denn es war das letzte Rennen des bisherigen Organisators. Für Joachim Kießling ist nach 20 Jahren Mausefallenrennen nun Schluss, teilt er gegenüber der RHEINPFALZ mit.