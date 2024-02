Unbekannte sind in der Nacht auf Dienstag in einen auf einer Baustelle in der Hauptstraße in Hochstadt abgestellten Container eingebrochen. Sie entwendeten neben einer Schubkarre zwei Verdichtungsmaschinen. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro, teilt die Polizei mit. Unter der Nummer 06341 2870 wird um Zeugenhinweise gebeten.