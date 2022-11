Landau/Winterberg. Es war eine außergewöhnliche und nicht ungefährliche Premiere für ihn: Bei der Wiedergeburt der einst von Comedian Stefan Raab ins Leben gerufenen Wok-WM auf der Eisbahn in Winterberg/Sauerland war auch der aus der Südpfalz kommende Partysänger Markus Becker am Start.

Von Michael Reuter

Zusammen mit den Ballermann-Stimmungsmachern Lorenz Büffel, Jürgen Milski und Isi Glück bildete der 51-Jährige das Team Mallorca. „Wir sind zwar früh ausgeschieden, aber es hat Spaß gemacht“, sagte Becker. Zu viert auf aneinander befestigten asiatischen Kochutensilien kam seine Mannschaft mit einer mäßigen Zeit nicht in die zweite Runde. Der Privat-Sender Pro sieben übertrug das Spektakel an zwei Abenden. Beim Qualifying am Freitag konnten die Zuschauer beobachten, wie der mit sattem Übergewicht ausgestattete Markus Becker („Das rote Pferd“, „Der Bierkapitän“) beim Sprung auf eine mit Wok-Pfannen unterlegte Matratze die Kollegin Isi Glück von der Unterlage schubste, aber dann wieder aufsammelte. Mehr als Platz 9 war mit einer mäßigen Zeit bei dieser Wertung allerdings nicht drin. Im Eiskanal einen Abend später hatte Becker seine anfängliche Angst überwunden, auch dank der Schutzmontur. Doch die möglichen Spitzengeschwindigkeiten von 100 Stundenkilometern erreichte sein Team nicht.