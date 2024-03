Die Mandelmeile in Edenkoben geht erstmals in die Verlängerung, wenn auch in einer abgespeckten Version und unter einem anderen Namen. Am Wochenende, 23. und 24. März, gibt es erstmals die Frühlingsmeile entlang der Villastraße, zu der die Edenkobener Winzer GbR einlädt. Geöffnet ist an Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr. Entlang der Straße werden zwischen dem Parkplatz am Fritz-Claus-Weg und den Tennisplätzen vier Weingüter, die Gaumenfreunde und Gastronomen die Besucher mit Weinen und Sekten sowie weiteren Leckereien verköstigen.