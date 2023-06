Ganz klar: Landau braucht den tragbaren Parkplatz. Vielleicht einen blauen Teppich mit dickem weißen P drauf. Der muss vor jedem Autofahrer hergetragen und immer dort ausgerollt werden, wo dieser gerade parken will. Die Mühen des Automobilisten sollten zudem durch eine kleine Aufwandsentschädigung abgegolten werden; sagen wir mal so vier Euro plus eine Schorle pro Stunde Verweildauer. Diesen Eindruck kann man auf Facebook gewinnen, wenn man die wütenden Reaktionen auf die Parkplatzerhebung der Stadt nachliest. Immer genug Parkplätze vorhanden? Kann ja gar nicht sein. Weil der Freundin ihrer Oma sein Sohn neulich mal nix gefunden hat. Der fährt seitdem auch nur noch nach Rohrbach. Auch, weil dem in Landau immer so viele Radfahrer über die Füße fahren. Parklücken zählen ist eh Quatsch, das einzige, was zählt, ist das Bauchgefühl. Das grummelt so was von deutlich, dass früher alles besser war. Da durfte man ja auch noch auf dem Rathausplatz parken. Ach, was war das schön!