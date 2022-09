Der SV Mörlheim und die Landfrauen veranstalten am Sonntag, 18. September, eine „Kleine Kerwe“ am Sportplatz, teilt die Verwaltung mit. Los geht’s um 11 Uhr mit Frühschoppen, ab 12 Uhr gibt es Mittagstisch und anschließend Kaffee, Kuchen und Cocktails sowie ein Kinderprogramm ab 14.30 Uhr. Die Kultuskapelle plant einen musikalischen Spaziergang durch das Dorf. Die zweite Mannschaft des SV Mörlheim spielt um 13 Uhr gegen die Spielvereinigung Oberhausen/Barbelroth II und um 15 Uhr kicken die Herren der ersten Mannschaft gegen das Team Spielvereinigung Oberhausen/Barbelroth. Bereits am Samstag, 17. September, findet um 18 Uhr der ökumenische Kerwe-Gottesdienst am Landfrauen-Heim statt. Anmeldungen zum Mittagstisch sind erwünscht unter der E-Mail-Adresse SVMoerlheim1964@web.de.