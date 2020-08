Mit einer Radtour von Annweiler nach Birkweiler hat am Montagabend Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) den landesweiten Startschuss für die Klimaschutz-Kampagne Stadtradeln gegeben. Bei der Aktion geht es darum, das Auto stehen zu lassen und 21 Tage lang so viele Alltagswege wie möglich auf dem Drahtesel zurückzulegen. Die Kommunen mit den erfolgreichsten Teams können Preise gewinnen, ebenso die beste Newcomer-Kommune. Annweiler, Landau-Land, Herxheim und Offenbach können sich in dieser Kategorie beweisen. Die Stadt Landau bringt bereits Erfahrung mit. In Annweiler, Landau-Land und Herxheim ist die Aktion am Montag gestartet. In Landau geht’s am Samstag los, in Offenbach am 1. September. Weit über 400 Radler haben sich in der Region bereits registriert. Stadtradeln ist eine deutschlandweite Aktion des Klima-Bündnisses. In diesem Jahr übernimmt das rheinland-pfälzische Umweltministerium erstmals die Teilnahmegebühr für die Kommunen. 60 Städte und Gemeinden im Land sind dabei.