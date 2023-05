Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Impfungen verursachen Autismus, das Quecksilber in Impfstoffen ist schädlich, Biontech-Impfungen sind ein Gen-Experiment – über Vakzine werden viele Verschwörungsmythen verbreitet. Der Landauer Forscher Paul Löffler erklärt, was dran ist.

Immer mehr Menschen bekommen eine Corona-Schutzimpfung. Wie viele Menschen werden denn in den kommenden zwei Jahren zu Autisten?

[lacht] Mindestens so viele wie jetzt.