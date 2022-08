In der Stadt Landau soll ab 2023 eine Wettbürosteuer in Höhe von drei Prozent des Bruttogewinns erhoben werden. Mit der Einführung einer solchen Steuer könne die Stadt dem Entstehen weiterer Wettbüros entgegenwirken und gleichzeitig – wie von der ADD gewünscht – weitere Einnahmen generieren, sagt Oberbürgermeister Thomas Hirsch laut einer Mitteilung der Verwaltung. Die Stadt rechne mit 10.000 bis 25.000 Euro Einnahmen pro Wettbüro und Jahr. Der Vorschlag soll nach der Sommerpause in den Gremien behandelt werden. Besteuert wird der Einsatz der Wettenden bei Pferde- oder Sportwetten; steuerpflichtig sind die Betreiber der Wettbüros. In Landau gibt es nach Angaben der Stadt vier Wettbüros. Die Steuer habe sich in den vergangenen Jahren bundesweit etabliert, in Neustadt und Ludwigshafen werde eine solche Steuer erhoben.