In Kapsweyer hat sich mit der „Bürgerliste Kapsweyer“ eine neue unabhängige und überparteiliche Gruppierung gegründet. Der Verein ist ein Zusammenschluss engagierter Kapsweyerer Bürger, die sich für einer erfolgreiche, nachhaltige Dorfentwicklung, ein buntes Dorfleben sowie mehr Bürgerbeteiligung einsetzt. Die Bürgerliste tritt zur anstehenden Gemeinderatswahl am 9. Juni mit einer eigenen Liste an. Die Kandidaten: Sonja Schmid, Joachim Mißfeld, Helmut Streicher, Christian Kreiselmeyer, Manfred Frey, Lisa-Marie Trog, Rouven Frey, Roland Schmid, Nora Gadedjisso, Matthias Weiler.