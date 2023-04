Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Landau wächst – und braucht auch künftig für Projekte Ausgleichsflächen. Das Problem: Die Stadt hat immer weniger Raum. Die Lösung: Es werden Flächen dazugepachtet. Das ruft Kritik hervor.

Vom Wohnpark am Ebenberg über die Gewerbegebiete an der A65 Landau-Zentrum über die geplanten Neubaugebiete in den Stadtdörfern oder Landau-Südwest – die Südpfalzmetropole